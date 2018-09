Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will womöglich im Herbst über die Offenlegung der bisher geheimen Protokolle zu den Sitzungen des Zentralbankrates entscheiden. Das Direktorium der EZB wolle dem Rat im Herbst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, sagte Zentralbank-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die EZB sei aber noch in einem "frühen Stadium" der Diskussion darüber, auf welche Art und Weise die Protokolle veröffentlicht werden könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.