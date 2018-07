Paris (dpa) - Mit einer Verspätung von mehreren Jahren hat Airbus Military das erste Exemplar des neuen Transportflugzeugs A400M ausgeliefert. Die Maschine sei offiziell an die französische Luftwaffe übergeben worden, teilte das Unternehmen mit. Deutschland will 40 Maschinen des Typs in Dienst stellen. Die Bundeswehr setzt darauf, das erste Flugzeug im kommenden Jahr zu erhalten. Eigentlich hatte sie die erste A400M bereits 2009 einsetzen wollen. Die A400M soll das in die Jahre gekommene Transportflugzeug Transall ablösen.

