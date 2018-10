München (SID) - Der AC Mailand hat beim internationalen Fußball-Turnier in München den dritten Platz belegt. Der italienische Spitzenklub gewann das kleine Finale in der ausverkauften Allianz Arena gegen den FC Sao Paulo mit 1:0 (0:0). Der eingewechselte Kingsley Boateng erzielte für Milan, das ohne Stürmerstar Mario Balotelli (Trainingsrückstand) antrat, in der 53. Minute das entscheidende Tor.

Milan hatte sein Halbfinale am Mittwoch gegen Manchester City mit 3:5 verloren. Die Brasilianer unterlagen Triple-Sieger Bayern München mit 0:2.