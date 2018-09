Bremen (SID) - Die Mittelfeldspieler Mehmet Ekici (23) und Aaron Hunt (26) sind am Donnerstag im Training des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen aneinandergeraten. Die beiden Streithähne mussten von Mitspielern daran gehindert werden, aufeinander loszugehen.

"Beide haben in einer Mannschaft gespielt. Es war ein taktisches Duell", sagte Trainer Robin Dutt der Bild-Zeitung: "Es ist doch in Ordnung, wenn es mal Diskussionen gibt. Es ist längst geklärt. Ich habe beiden gesagt, sie sollen ihre Aggressivität beibehalten und im Spiel rauslassen."

Auch Ekici spielte laut Bild den Vorfall nach der Einheit herunter: "Das ist ja hier kein Frauenfußball sondern Männerfußball. Da treten auch mal verschiedene Meinungen auf. Das zeigt, dass Aggressivität drin ist. Das ist ein gutes Zeichen fürs Wochenende." Am Sonntag (14.30 Uhr/Sky) tritt Werder in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an.