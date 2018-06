London (AFP) Der britische Energieversorger British Gas will seinen Kunden ab kommendem Jahr kostenlosen Strom an Samstagen bieten. Die Verbraucher sollten damit dazu animiert werden, in der Woche weniger Elektrizität zu verbrauchen, denn da benötigten die Unternehmen viel Strom, erklärte British Gas am Donnerstag. Gelten soll das Angebot voraussichtlich ab Mitte 2014. Nutzen könnten es nach Unternehmensangaben alle Kunden, die über sogenannte intelligente Stromzähler verfügen.

