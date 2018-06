Washington (AFP) Der US-Geheimdienst hat laut einem Bericht des "Guardian" noch viel weiteren Zugriff auf die weltweite Internetkommunikation als bisher vermutet. Durch das Spähprogramm XKeyscore hätten die US-Sicherheitsbehörden Einsicht in "praktisch alles, was ein gewöhnlicher Nutzer im Internet tut", berichtete die britische Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Unterlagen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Das Weiße Haus und der Auslandsgeheimdienst NSA verteidigten sich gegen die neu angefachte Kritik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.