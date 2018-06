New York (dpa) - Nach monatelangem Widerstand der Regierung in Damaskus werden nun doch UN-Chemiewaffeninspekteure nach Syrien reisen. Die Mission werde sobald wie möglich aufbrechen, teilten die UN in New York mit. Zunächst sollten drei Vorfälle untersucht werden, unter anderem einer nahe Aleppo im Norden des Landes. Die syrische Regierung wirft den Rebellen vor, dort im März unter anderem mit Giftgas zahlreiche Menschen getötet zu haben. Die beiden anderen Vorfälle, die untersucht werden sollen, wurden nicht konkret benannt.

