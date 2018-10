Washington (dpa) - Das US-Präsidentenehepaar Michelle und Barack Obama wollen ihre Kinder zu Bescheidenheit erziehen. So erinnerten sie ihre beiden Töchter Malia und Sasha immer wieder daran, dass sie in einer "leicht unwirklichen Umgebung" aufwachsen. Das verriet Vater Obama in einem Interview mit "Kindle Singles". In einer Welt, die von Arbeitslosigkeit und Rezession geplagt werde, seien seine Töchter höchst privilegiert.



