Hamburg (dpa) - Der frühere Chefredakteur der eingestellten "Financial Times Deutschland", Steffen Klusmann, wechselt an die Spitze des "manager magazins". Das teilte der zur Spiegel-Gruppe gehörende Verlag des Wirtschaftsmagazins am Donnerstag in Hamburg mit.

Klusmann (47) wird Nachfolger von Arno Balzer (55), der am Vortag von seiner Position abberufen worden war. Als Grund nannte der Verlag unterschiedliche Auffassungen zur Weiterentwicklung der Marke.

Nach dem Aus der defizitären Wirtschaftszeitung "FTD" im Dezember 2012 war Klusmann zum Magazin "Stern" gewechselt. Als stellvertretender Chefredakteur der Illustrierten aus dem Verlag Gruner + Jahr war er zuständig für die digitalen Angebote dieser Marke.

Pressemitteilung zu Balzer