Kathmandu (AFP) Der geplante Bau eines großen Krematoriums auf dem Gelände einer berühmten Tempelanlage in Nepal löst bei der UN-Kulturorganisation UNESCO Besorgnis aus. Ihre Vertretung in Nepal rief die Verantwortlichen der Anlage am Donnerstag dazu auf, das Vorhaben im Pashupatinath-Komplex, der jedes Jahr zehntausende Besucher aus dem benachbarten Indien anzieht, zu überdenken. Auch der geplante Bau einer Straße, die das 2,6 Quadratkilometer große Gelände durchschneiden soll, müsse noch einmal geprüft werden.

