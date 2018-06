San Francisco (SID) - Die italienische Luna Rossa und das Team Artemis aus Schweden verzichten in der Herausforderer-Runde des 34. America's Cups in der Bucht von San Francisco auf ihr für Donnerstag angesetztes letztes Erstrunden-Duell und konzentrieren sich auf das Halbfinale, in dem beide Teams ab dem 6. August gegeneinander segeln. "Artemis hat zunächst mitgeteilt, dass sie nicht vor dem Halbfinale wettbewerbsfähig sein werden. Danach hat Luna Rossa erklärt, dass sie ebenfalls nicht antreten werden", gaben die Organisatoren bekannt.

Artemis, dessen britischer Olympiasieger Andrew Simpson im Mai bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen war, hatte zuletzt erstmals mit dem neuen AC72-Katamaran "Big Blue" trainiert. Die Schweden haben noch kein Rennen in der seit dem 7. Juli laufenden Herausforderer-Runde bestritten.

Zuvor hatte bereits das schon als Final-Teilnehmer feststehende Team New Zealand seinen Verzicht auf das Halbfinale erklärt. Der Spitzenreiter führte in der Gesamtwertung mit der Maximalausbeute von neun Punkten vor der Luna Rossa (4) sowie der Artemis (0). Das Finale der Herausforderer-Runde beginnt am 17. August, dort wird der Gegner des Titelverteidigers Oracle (USA) ermittelt. Die Finalregatten finden vom 7. bis zum 21. September statt.