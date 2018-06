Barcelona (SID) - Weltrekordlerin Britta Steffen (Halle/Saale) hat bei der Schwimm-WM in Barcelona das Halbfinale über 100 m Freistil erreicht. Die 29-Jährige qualifizierte sich in persöhnlicher Saisonbestzeit von 53,93 Sekunden als Vorlauf-Vierte für die nächste Runde mit den 16 besten Athletinnen am Donnerstagabend. Steffens Teamkollegin Daniela Schreiber schied dagegen als enttäuschende 22. (55,44 Sekunden) aus und blieb dabei mehr als eine Sekunde über ihrer bei der DM im April erzielten Zeit.

In den Kampf um die Medaillen wird Steffen bei ihrem möglicherweise letzten internationalen Rennen auf ihrer Weltrekordstrecke aber im Normalfall nicht eingreifen können. Bundestrainer Henning Lambertz hatte zuvor von Steffen dennoch ein positives Signal gefordert, "dass sie noch immer eine Führungsfigur im Team ist, dass sie sich ins Semifinale kämpft".