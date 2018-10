Damaskus (AFP) Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist sich eines Siegs seiner Truppen gegen die Aufständischen im Land weiterhin sicher. "Wenn wir uns in Syrien des Siegs nicht sicher wären, hätten wir nicht den Willen zum Widerstand gehabt und wären nicht in der Lage gewesen, der Aggression mehr als zwei Jahre lang zu trotzen", wurde Assad am Donnerstag von der amtlichen Nachrichtenagentur Sana zitiert. Den Regierungstruppen sprach er sein "großes Vertrauen" aus und rief sie zur "Erfüllung der nationalen Mission" auf.

