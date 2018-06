Washington (dpa) - Die USA wollen am kommenden Sonntag einige ihrer Botschaften und Konsulate aus Sicherheitsgründen geschlossen halten. Das kündigte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington an, nannte aber weder Details zu den Hintergründen noch die betroffenen Länder oder Regionen. Sie verwies nur auf eine weltweite Sicherheitswarnung der USA vom vergangenen Februar. Darin wird vor möglichen Terroranschlägen der Gruppe Al-Kaida und deren Verbündeter auf US-Ziele gewarnt.

