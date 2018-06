Bremen (SID) - Angreifer Denni Avdic wechselt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zum niederländischen Pokalsieger AZ Alkmaar. Die Ablösesumme für den 24 Jahre alten Schweden soll etwa 250.000 Euro betragen. Zuletzt war Avdic, der in Bremen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014 besitzt, an den Alkmaar-Konkurrenten PEC Zwolle ausgeliehen. Der Stürmer war 2011 für zwei Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg Boras nach Bremen gewechselt, konnte sich bei den Hanseaten jedoch nie durchsetzen und absolvierte lediglich sieben Bundesligaspiele.