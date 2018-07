Moskau (dpa) - Nach mehr als fünf Wochen in der Transitzone des Moskauer Flughafens hat Whistleblower Edward Snowden Asyl in Russland erhalten und sich an einem unbekannten Ort niedergelassen. Snowdens Anwalt sagte, sein Mandant werde bei Amerikanern, die in Moskau wohnen, unterkommen. Er habe sie online kennengelernt. Der genaue Aufenthaltsort soll geheim bleiben, so der Jurist. Snowden sorge sich um Leben und Gesundheit. Er glaube, dass Leute vom amerikanischen Geheimdienst hinter ihm her sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.