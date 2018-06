Los Angeles (dpa) - Der Tod des "Glee"-Hauptdarstellers Cory Monteith soll in der Serie zum Thema werden. Das Ende von Monteiths Serienfigur Finn Hudson soll sich direkt mit dem Tod des Schauspielers, insbesondere mit Drogensucht befassen. Das Portal People.com zitierte entsprechend den Unterhaltungschef des TV-Senders Fox, Kevin Reilly. Die anderen Darsteller sollen in der Folge teilweise direkt zum Publikum sprechen. Monteith war Mitte Juli im Alter von 31 Jahren tot in einem Hotel gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.