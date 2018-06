Jyväskylä (SID) - WM-Spitzenreiter Sébastien Ogier (Frankreich) steuert bei der Rallye Finnland seinem ersten Sieg in den Wäldern rund um Jyväskylä entgegen. Der VW-Pilot führte am Freitagabend nach 15 von 23 Wertungsprüfungen mit 38 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Thierry Neuville im Ford. Der Norweger Mads Östberg (Ford/+39 Sekunden) war vor der Schlussetappe am Samstag Dritter.

Ogiers VW-Markenkollege Jari-Matti Latvala (Finnland) hat dagegen keine Hoffnungen mehr auf den Sieg. Auf der ersten Etappe am Donnerstag hatte der WM-Zweite nach einem Bruch der Hinterrad-Aufhängung aufgeben müssen, am Freitag ging Latvala mit einer zehnminütigen Zeitstrafe wieder an den Start.

Der frühere Formel-1-Pilot Robert Kubica (Polen/Citroën) wurde als zweitbester Starter der leistungsschwächeren WRC2-Klasse Zehnter. Im Gesamtklassement führt Ogier nach sieben von 13 Läufen mit 154 Punkten deutlich vor Latvala (90) und dem Belgier Thierry Neuville (Ford/70).