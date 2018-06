Regensburg (dpa) - Der Todesfahrer von Regensburg hatte psychische Probleme und war zur Behandlung in einer psychiatrischen Klinik. Am Mittwochabend hatte er die Klinik in Absprache mit seinem Arzt verlassen und war danach nicht zurückgekommen. Gestern raste er mit einem Sportwagen durch Regensburg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Ein fünfjähriges Mädchen wurde getötet, drei weitere Menschen und er selbst verletzt. Eine Befragung des Mannes war bislang nicht möglich. Er ist jetzt in der geschlossenen Psychiatrie.

