Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat zurückhaltend auf den Hinweis der russischen Regierung reagiert, dass sich die Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi (7. bis 23. Februar) an das neue nationale Anti-Homosexuellen-Gesetz halten müssen. "Wir haben die Berichte gelesen. Das IOC hatte jüngst jedoch andere Informationen erhalten. Solange der Sachstand nicht geklärt ist, können wir das nicht kommentieren", erklärte DOSB-Pressesprecher Christian Klaue am Freitag.

Er wies allerdings darauf hin, dass "grundsätzlich" bei Olympischen Spielen Zuschauer und Athleten "aller Orientierung" willkommen seien. "Wir sind sicher, dass dies auch in Sotschi der Fall sein wird", meinte Klaue.

Russlands Sportminister Witali Mutko hatte am Donnerstag verdeutlicht, dass es niemand einem Sportler verbiete, "mit einer nicht-traditionellen sexuellen Orientierung", nach Sotschi zu kommen. "Aber wenn er auf die Straße geht und Propaganda betreibt, wird er dafür zur Verantwortung gezogen werden", sagte Mutko weiter.

Per Gesetz steht seit Juni in Russland die Verbreitung von Informationen über Homosexualität an Minderjährige unter Strafe. Ausländer, die gegen den Passus verstoßen, können mit umgerechnet rund 120 Euro bestraft werden und unter Umständen für 15 Tage unter Arrest gestellt oder des Landes verwiesen werden.

Das von Staatspräsident Wladimir Putin unterzeichnete Gesetz hatte in den vergangenen Wochen international Zweifel an der Offenheit und den Gastgeberfähigkeiten Russlands bei den Winterspielen aufkommen lassen. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Russland aufgefordert, Olympioniken nicht zu diskriminieren, und auf die Offenheit des IOC für Athleten "aller Orientierung" hingewiesen.