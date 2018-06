Hagen (SID) - Die NBA-Neulinge Dennis Schröder und Elias Harris stehen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der EM in Slowenien (4. bis 22. September) nicht zur Verfügung. Beide werden sich in diesem Jahr auf ihre neue Herausforderung in der nordamerikanischen Profiliga (NBA) konzentrieren. Dies gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) nach intensiven Verhandlungen mit den Vereinen am Samstag bekannt.

"Ich denke, das Ergebnis der Gespräche ist mittel- und langfristig gut für uns. Wir planen in Zukunft mit Elias und Dennis, da ist es ganz wichtig, dass wir von Anfang an ein gutes Verhältnis zu den Klubs haben", sagte Bundestrainer Frank Menz: "Außerdem bin ich zuversichtlich, dass wir auch ohne Elias und Dennis eine schlagkräftige Mannschaft bei der EuroBasket ins Rennen schicken können."

Durch die Absagen von Schröder (Atlanta Hawks) und Harris (Los Angeles Lakers) tritt das DBB-Team erstmals seit sechs Jahren wieder bei einer EM ohne einen einzigen NBA-Profi an, obwohl dort so viele Nationalspieler wie nie zuvor unter Vertrag stehen. Superstar Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Chris Kaman (L.A. Lakers) und Tim Ohlbrecht (Philadelphia 76ers) hatten Menz bereits vor längerer Zeit abgesagt.