Peking (AFP) Der Deutsche Thomas Dold hat am Samstag den ersten Treppenlauf an die Spitze eines chinesischen Hochhauses gewonnen. Er legte die mehr als 2000 Stufen im Treppenhaus des höchsten Wolkenkratzers in Peking in zehn Minuten und 22 Sekunden zurück. Er habe immer zwei Stufen auf einmal genommen, erklärte Dold anschließend seinen Erfolg. Um eine Chance auf den Sieg zu haben, müssten die Läufer pro Sekunde drei bis vier Treppenstufen hinter sich lassen, sagte er.

