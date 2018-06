Berlin (AFP) Linken-Spitzenkandidat Gregor Gysi sieht gute Chancen, dass seine Partei in den nächsten vier Jahren Regierungsverantwortung im Bund übernehmen wird. "Ich sehe keinen Grund, der verhindert, dass die Linke eines Tages Deutschland mitregiert", sagte Gysi der Zeitung "Bild am Sonntag". Zur Begründung seines Optimismus fügte er hinzu, die SPD werde lernen, dass sie sich auf die Linke zubewegen müsse. Sonst werde sie keine Chance haben, "jetzt oder in vier Jahren die Bundesregierung zu führen".

