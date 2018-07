New York/Omaha (dpa) - Starinvestor Warren Buffett (82) macht mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway weiter glänzende Geschäfte. Im zweiten Quartal 2013 stieg der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf 4,54 Milliarden Dollar (3,43 Mrd Euro).

Dies teilte das Unternehmen in Omaha mitt. Gründe seien eine verbesserte Nachfrage in Branchen wie Energie und Eisenbahnen sowie Gewinne aus Kapitalanlagen, hieß es.

Buffett ist Hauptaktionär der Gesellschaft, was ihn nach Schätzungen des US-Magazins "Forbes" zum viertreichsten Menschen der Welt macht - mit einem laut früheren Angaben geschätzten Vermögen von 53,5 Milliarden Dollar (40,8 Mrd Euro).

Zu dem Imperium gehören rund 80 eigene Tochterfirmen vom Textilhersteller Fruit of the Loom über die Frachteisenbahn BNSF bis hin zu Versicherungen. Überdies hält Berkshire Hathaway große Aktienpakete an Konzernen wie Coca-Cola, IBM oder dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re. Eine dritte Geldquelle sind Buffetts Wetten am Finanzmarkt.

