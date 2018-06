Baltimore (SID) - US-Footballer Asa Jackson von Super-Bowl-Gewinner Baltimore Ravens ist wegen Dopings als Wiederholungstäter für acht Spiele und damit die Hälfte der Saison gesperrt worden. Der Cornerback war in der US-Profiliga NFL bereits in der vergangenen Saison durch einen positiven Test aufgefallen und hatte viermal zusehen müssen. Durch seine neuerliche Zwangspause steht der 23-Jährige seinem Team erst am 10. November im Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals wieder zur Verfügung.