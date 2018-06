Lyon (AFP) Angesichts mehrerer Massenausbrüche mutmaßlicher Extremisten aus Gefängnissen hat Interpol eine globale Warnung vor erhöhter Terrorgefahr herausgegeben. Das Terrornetzwerk Al-Kaida werde verdächtigt, in die Flucht von "hunderten Terroristen und anderen Kriminellen" unter anderem in Libyen, Pakistan und im Irak verwickelt zu sein, erklärte die internationale Polizeiorganisation am Samstag in Lyon. Interpol rief seine 190 Mitgliedsländer zur Zusammenarbeit auf, um "festzustellen, ob diese jüngsten Ereignisse koordiniert oder miteinander verbunden waren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.