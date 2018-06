Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat mit Mühe die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Beim Nord-Regionalligisten SV Wilhelmshaven setzte sich das Team mit 3:0 durch. Den höchsten Sieg des Tages feierte Hoffenheim mit einem 9:0 bei Oberligist SG Aumund-Vegesack. Auch Bayer Leverkusen hatte beim 6:1 gegen den SV Lippstadt 08 keine Probleme. Bis in die Schlussphase zittern musste dagegen Mainz 05 beim 2:1 bei Fortuna Köln. Der SC Freiburg musste beim 2:0 gegen den Nordost-Regionalligisten TSG Neustrelitz als erster Bundesligist in diesem Jahr in die Verlängerung.

