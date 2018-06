Harare (AFP) Bei den Wahlen in Simbabwe hat die Partei des langjährigen Machthabers Robert Mugabe nach offiziellen Angaben einen haushohen Sieg erzielt. Wie die Wahlkommission des Landes am Samstag mitteilte, wird Mugabes ZANU-PF in der neuen Zusammensetzung des 210 Mandate zählenden Parlaments von Harare über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen. Damit könnte die Partei problemlos Verfassungsänderungen durchsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.