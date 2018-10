Köln (SID) - Mit seinen drei Olympia-Medaillengewinnern reist der Deutsche Judo-Bund (DJB) zur WM nach Rio de Janeiro (26. August bis 1. September). Andreas Tölzer (+100 kg/Mönchengladbach), Dimitri Peters (-100 kg/ Rotenburg) und Kerstin Thiele (-78 kg/Leipzig) führen das 18-köpfige Aufgebot für die Titelkämpfe am Schauplatz der nächsten Olympischen Spiele 2016 an. Insgesamt nominierte der DJB jeweils neun Männer und Frauen. - Das Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für die WM in Rio de Janeiro (26. August bis 1. September):

Männer: Tobias Englmaier (-60 kg/Großhadern), Sebastian Seidl (-66 kg/Abensberg), Christopher Völk (-73 kg/Abensberg) oder Igor Wandtke (-73 kg/Hannover), Sven Maresch (-81 kg/Berlin), Alexander Wieczerzak (-81 kg/Frankfurt am Main), Marc Odenthal (-90 kg/Mönchengladbach), Dimitri Peters (-100 kg/Rotenburg), Andreas Tölzer (+100kg/Mönchengladbach), Robert Zimmermann (+100 kg/Potsdam)

Frauen: Mareen Kräh (-52 kg/Spremberg), Miryam Roper (-57 kg/Leverkusen), Johanna Müller (-57 kg/Berlin), Martyna Trajdos (-63 kg/Eimsbüttel), Laura Vargas Koch (-70 kg/Berlin), Iljana Marzok (-70 kg/Berlin), Luise Malzahn (-78 kg/Halle/Saale), Kerstin Thiele (-78 kg/Leipzig), Jasmin Külbs (+78 kg/Zweibrücken)