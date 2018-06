Berlin (SID) - Nach den Berichten über eine angeblich weitreichende staatliche Dopingförderung in der früheren BRD prüft die SPD-Fraktion im Bundestag die Einberufung einer Sondersitzung des Sportausschusses. "Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Das ist mehr als je vermutet worden ist", kommentierte Martin Gerster, sportpolitischer Sprecher der SPD, einen Bericht der Süddeutschen Zeitung vom Samstag.

"Es ist unglaublich, dass die Abgeordneten von diesen Erkenntnissen aus der Zeitung erfahren. Ich werde jetzt ausloten, ob noch eine Sitzung Anfang September möglich ist", sagte Gerster. Nach einem Bericht der SZ verdichten sich die Hinweise darauf, dass es in der Bundesrepublik Deutschland spätestens seit Beginn der 70er Jahre ein systematisches, organisiertes und vom Staat finanziertes Doping-Programm gegeben haben soll.

Dies gehe aus der bislang unveröffentlichte Studie "Doping in Deutschland" der Humboldt-Universität (HU) Berlin hervor, die der SZ in einer Version aus dem Jahr 2012 vorliegt. Eigentlich sollten die Ergebnisse der 2008 in Auftrag gegebenen Studie im Juni dem Sportausschuss vorgestellt werden, doch angeblich würden damals wie heute datenschutzrechtliche Gründe dies verhindern.

"Jetzt wird auch klar, warum Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und die schwarz-gelbe Koalition verhindert haben, dass im Sportausschuss darüber dsikutiert wird", sagte Gerster.