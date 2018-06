Köln (SID) - Westdeutschlands Doping-Vergangenheit während des Kalten Krieges sorgt weiter für Zündstoff. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Samstag mit Verweis auf die bislang unveröffentlichte Studie "Doping in Deutschland" der Humboldt-Universität (HU) Berlin über neue Anzeichen für organisiertes Doping und entsprechende Rückendeckung durch staatliche Stellen. Über teilweise noch unbekannt gewesene Fakten zu umfangreichen Doping-Forschungsprogrammen in westdeutschen Laboratorien, zusätzliche Informationen über den Umgang mit der Doping-Thematik auf politischer Seite und naheliegende Schlussfolgerungen hinaus liegen jedoch keine Nachweise für gezielte Leistungsmanipulationen bei westdeutschen Aktiven durch verbotene Substanzen vor.

Der 800 Seiten umfassenden und 2008 vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Auftrag gegebenen Studie zufolge, die der SZ nach eigenen Angaben in einer Version aus dem Jahr 2012 vorliegt, habe es in mehreren Fällen Verabreichung von Anabolika an Minderjährige gegeben. Schwer wiegen auch Vorwürfe, dass die Politik zu Verbesserung von Medaillenbilanzen Druck auf die Sportmedizin ausgeübt hätte. Außerdem hätten staatliche Institutionen sowie der damalige Deutsche Sportbund (DSB) und das Nationale Olympische Komitee (NOK) versucht, die Einführung von Trainingskontrollen auf nationaler Ebene zu verschleppen und dadurch die Enttarnung deutscher Dopingsünder zu verhindern.

Die weiteren Details der 550.000 Euro teuren Studie "Doping in Deutschland" riefen wie schon die Veröffentlichung der Dokumente über staatlich geförderte Dopingforschung in Westdeutschland die Oppostion auf den Plan. "Es ist ein erheblicher Vorwurf, dass mit Geldern des Innenministeriums über Jahrzehnte Doping gezielt und systematisch gefördert worden sein soll. Ich will wissen, was da dran ist. Innenminister Friedrich muss die Studie endlich freigeben. Doping ist kein Kavaliersdelikt, sondern zerstört die Grundwerte des Sports. Mein Eindruck ist, Innenminister Friedrich will die unrühmliche Rolle des Innenministeriums bei der Förderung des Doping vertuschen", sagte Thomas Oppermann als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Der sportpolitische SPD-Sprecher Martin Gerster kündigte die Prüfung von Möglichkeiten für die Einberufung des Bundestags-Sportausschusses an: "Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Das ist mehr als je vermutet worden ist."

Die Ergebnisse der Studie sind noch unveröffentlicht. Angeblich verhindern datenschutzrechtliche Probleme eine allgemeine Verwertung der Ergebnisse. Die beteiligten Wissenschaftler widersprechen dieser Aussage.