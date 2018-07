Barcelona (SID) - Die Dänin Jeanette Ottesen Gray hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Barcelona Gold über 50 m Schmetterling gewonnen. Die 25-Jährige, die als Titelverteidigerin über 100 m Freistil nicht angetreten war, schlug nach 25,24 Sekunden an. Silber ging an die Chinesin Lu Ying vor der niederländischen Doppel-Olympiasiegerin Ranomi Kromowidjojo.