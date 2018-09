Taipeh (AFP) Zehntausende junge Taiwaner sind am Samstag wegen des Todes eines Rekruten infolge schwerer Misshandlung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten versammelten sich auf einem Platz in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Taipeh. Die meisten waren in weiß gekleidet, der Farbe, die in Taiwans Kultur die Wahrheit symbolisiert. Sie sangen eine taiwanische Version des Revolutionslieds "Do you hear the people sing?" aus dem Musical "Les Misérables".

