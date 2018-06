Istanbul (AFP) - (AFP) Bei neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Istanbul sind mindestens zehn Menschen verletzt und Dutzende weitere festgenommen worden. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichteten. Zentrum der Ausschreitungen war die Istiklal-Straße und angrenzende Straßen in der Nähe des Taksim-Platzes. Unter den Verletzten waren auch drei Journalisten, darunter ein AFP-Fotograf.

