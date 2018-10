London (AFP) Nach heftiger Kritik an seinen Äußerungen zu den politischen Ereignissen in Ägypten scheint US-Außenminister John Kerry bemüht, die Wogen zu glätten. Bei einem Besuch in London sagte Kerry am Freitag, Ägypten müsse jetzt "zurück zur Normalität finden". Die USA arbeiteten gemeinsam mit anderen Staaten daran, "die beteiligten Parteien zusammen zu bringen, um eine friedliche Lösung zu finden". Ziel sei es dabei, die Demokratie zu stärken und "die Rechte aller zu respektieren", führte Kerry vor Journalisten aus. "Das Letzte, was wir wollen, ist noch mehr Gewalt."

