Sydney (AFP) In Australien wird voraussichtlich in gut einem Monat ein neues Parlament gewählt. Premierminister Kevin Rudd beantragte am Sonntag nach eigenen Angaben bei Generalgouverneurin Quentin Bryce die Auflösung des Parlaments und bat darum, den Wahltermin auf den 7. September zu legen. "Es geht los", schrieb Rudd in einer E-Mail an Anhänger seiner Labor-Partei. "Jetzt haben die Australier die Wahl."

