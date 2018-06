Berlin (AFP) Angesichts des Debakels um das Drohnenprojekt "Euro Hawk" wollen Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) und sein französischer Amtskollegen Jean-Yves Le Drian die Zulassung unbemannter Flugzeuge europaweit einheitlich regeln. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Sonntag vorab berichtete, bezeichnen beide Minister in einem gemeinsamen Brief an die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ferngesteuerte Flugsysteme als wichtige militärische Option für die Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik. Um diese und andere Fähigkeiten zu entwickeln, müsse auch über steuerliche Anreize nachgedacht werden.

