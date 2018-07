Köln (AFP) In der Diskussion über die Spähaktivitäten ausländischer Geheimdienste fordert Linksfraktionschef Gregor Gysi, den Enthüller Edward Snowden in Deutschland zu befragen und aufzunehmen. "Wir müssen ihn als Zeugen hören", sagte Gysi am Sonntag im Deutschlandfunk. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter solle von der zuständigen Staatsanwaltschaft befragt werden und dann Schutz in Deutschland erhalten. Gysi schlug vor, auf Snowden die Kronzeugenregelung anzuwenden und ihn in ein Zeugenschutzprogramm aufzunehmen.

