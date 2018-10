Nürnberg (AFP) Der neue Siemens-Chef Joe Kaeser will den Technologie-Konzern wieder zu alter Stärke führen. "Das, wofür Siemens bekannt ist, muss wieder in den Vordergrund rücken: Kundennähe. Die Ingenieurskunst. Das Gespür für Qualität und natürlich die finanzielle Stabilität", sagte Kaeser in einem Interview mit den "Nürnberger Nachrichten" (Sonntagsausgabe). Kaeser kündigte an, an dem von seinem Vorgänger Peter Löscher in Gang gesetzten Sparprogramm "Siemens 2014" festzuhalten. Zugleich bekräftigte er seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Betriebsräten und IG Metall.

