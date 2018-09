Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. August:

32. Kalenderwoche

217. Tag des Jahres

Noch 148 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Dominika, Oswald, Stanislaus

HISTORISCHE DATEN

2012 - Bei einem der schwersten Terroranschläge der vergangenen Jahre in Ägypten töten Unbekannte an einem Sinai-Kontrollposten an der Grenze zu Israel 16 ägyptische Soldaten.

2011 - Die USA verlieren erstmals in der Geschichte die Bestnote als zuverlässiger Schuldner. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) stuft die US-Bonität von der Bestnote "AAA" auf "AA+" herunter.

2003 - Alleinerziehende dürfen bei der Aufteilung des Kindergelds gegenüber dem getrennt lebenden Elternteil bevorzugt werden, heißt es in einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts.

1993 - Die Forschungsplattform "Nordsee" wird nach 17-jährigem Betrieb auf offener See nahe Helgoland demontiert.

1983 - In den deutschen Kinos läuft der Film "Carmen" des spanischen Regisseurs Carlos Saura an.

1958 - Das amerikanische U-Boot "Nautilus" beendet nach 3385 Kilometern unter Wasser die erste Unterquerung des Nordpol-Packeises.

1934 - In einer Rundfunkrede gibt US-Präsident Franklin D. Roosevelt ein neues Programm zur Überwindung der Wirtschaftskrise und der Massenarbeitslosigkeit bekannt, den sogenannten "New Deal".

1908 - Das Luftschiff von Ferdinand Graf von Zeppelin wird nach erfolgreicher Fahrt in einem Sturm durch eine Explosion völlig zerstört.

1858 - Das erste Transatlantikkabel zwischen Großbritannien und den USA wird fertig gestellt. Damit besteht fortan die Möglichkeit, Telegramme elektromagnetisch zu übertragen.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Späte Reue hat ein unbekannter Dieb in Kalifornien gezeigt. Er schickte jetzt 500 Dollar per Post an eine 78-jährige Frau, deren Handtasche er 1963 gestohlen hatte, und entschuldigte sich für seine Tat.

GEBURTSTAGE

1968 - Terri Clark (45), kanadische Country-Sängerin

1964 - Adam Yauch, amerikanischer Hip-Hop-Sänger, Songwriter und Bassist, Mitglied der Band Beastie Boys, gest. 2012

1956 - Anja Kruse (57), deutsche Schauspielerin ("Forsthaus Falkenau")

1943 - Christian Grashof (70), deutscher Schauspieler ("Levins Mühle")

1906 - John Huston, amerikanischer Filmregisseur ("Der Malteser Falke"), gest. 1987

TODESTAGE

2008 - Eva Pflug, deutsche Schauspielerin ("Raumpatrouille"), geb. 1929

1958 - Alfred Heinrich Pellegrini, Schweizer Maler, geb. 1881