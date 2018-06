Washington (AFP) Die USA haben ihre aus Sorge vor Anschlägen verfügten Botschafts-Schließungen verlängert und ausgeweitet. Einige der betroffenen Botschaften würden bis kommenden Samstag geschlossen bleiben, zudem sollten zusätzliche Vertretungen schließen, teilte das Außenministerium am Sonntag in Washington mit. Einige der zunächst geschlossenen Botschaften dagegen würden am Montag wieder öffnen.

