Washington (AFP) Im Patentstreit mit dem US-Technologieriesen Apple hat der südkoreanische Konkurrent Samsung einen unerwarteten Rückschlag erlitten. Der US-Handelsbeauftragte Michael Froman legte am Samstag sein Veto gegen eine Entscheidung der Internationalen Handelskommission (ITC) ein, die Anfang Juni die Einfuhr und den Verkauf mehrerer älterer Apple-Produkte untersagt hatte. Nach ausführlichen Beratungen habe er sich entschlossen, das Verbot zurückzuweisen, hieß es in einem Schreiben Fromans an den Kommissions-Vorsitzenden Irving Williamson. Ein derartiges Veto der US-Regierung ist äußerst selten, das letzte liegt 26 Jahre zurück.

