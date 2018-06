Berlin (dpa) - Vor dem Hintergrund des "Euro Hawk"-Debakels setzen sich Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière und sein französischen Amtskollege Jean-Yves Le Drian dafür ein, die Zulassung unbemannter Flugzeuge europaweit einheitlich zu regeln. In einem gemeinsamen Brief an die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton bezeichnen beide Minister ferngesteuerte Flugsysteme als wichtige militärische Option, wie der "Spiegel" berichtet. Das deutsche "Euro Hawk"-Projekt wurde wegen Problemen bei der Zulassung für den zivilen Luftraum und einer drohenden Kostenexplosion gestoppt.

