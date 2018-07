Harare (dpa) - Trotz internationaler Kritik erkennt Südafrikas Regierung den Wahlsieg von Simbabwes Präsident Robert Mugabe an. Südafrikas Präsident Jacob Zuma forderte in Pretoria alle politischen Parteien in Simbabwe auf, das Ergebnis der Wahlen zu akzeptieren. Die Wahlbeoabachter hätten berichtet, so Zuma, dass "das Wahlergebnis dem Willen des Volkes entspricht". Damit hat der 89-jährige Mugabe, der sein Land seit 1980 mit harter Hand regiert, einen wichtigen Schritt zur internationalen Anerkennung seines Wahlsieges erreicht.

