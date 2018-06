Frankfurt/Main (dpa) - Bevor in den kommenden Tagen die Berichtssaison noch mal auf Hochtouren läuft, hat der Dax zum Wochenstart keine klare Richtung gefunden.

Nachdem er sich vormittags noch freundlich präsentierte, gab er zuletzt mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 8401,72 Punkte leicht nach. Der MDax zog derweil um 0,41 Prozent an auf 14 665,68 Punkte, und der TecDax stieg um 0,71 Prozent auf 1009,92 Punkte. Europaweit verlief der Wochenauftakt ähnlich wie beim Dax, mit dem kleinen Unterschied, dass der Leitindex EuroStoxx 50 bei 2812,14 Punkten um 0,04 Prozent höher stand.

Eine stabilisierende Wirkung schrieben Börsianer den Einkaufsmanagerindizes der Eurozone zu. So hat sich sie wirtschaftliche Lage im Euroraum im Juli etwas stärker als zunächst ermittelt verbessert. Der Einkaufsmanagerindex stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 50,5 Punkte. Das ist der höchste Stand seit August 2011. Der Indikator signalisiert damit wieder eine wirtschaftliche Belebung.

Im Dax setzten sich die Papiere der Deutschen Börse mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent an die Spitze. Sie kletterten auf das höchste Niveau seit Mai 2011. Dagegen ging es für die Papiere von K+S einmal mehr abwärts. Mit einem Kursverlust von mehr als vier Prozent waren sie der mit Abstand größte Verlierer im Dax. Börsianer befürchten weiter einen Verlust des Indexplatzes im September.

Da Unternehmensmeldungen eher Mangelware waren, sorgten Analystenkommentare für zum Teil deutliche Kursbewegungen. Im MDax gehörten die Anteilsscheine von ProSiebenSat.1 zu den Favoriten und den TecDax führten die Aktien von Xing nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit einem Plus von nahezu neun Prozent an. Für RWE-Anteilsscheine ging es hingegen um mehr als zwei Prozent abwärts. Vor den Quartalszahlen bleiben Analysten skeptisch.

Deutlich reagierten auch die Aktien von Air Berlin im SDax. Sie verteuerten sich um knapp achteinhalb Prozent, nachdem Unternehmenschef Wolfgang Prock-Schauer in einem Zeitungsinterview erklärt hatte, Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft habe bislang bereits mehr als zwei Drittel ihres Sparziels für 2013 erreicht.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,42 Prozent am Freitag auf 1,36 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex stieg um 0,28 Prozentpunkte auf 133,80 Punkte. Der Bund Future fiel um 0,08 Prozent auf 142,71 Punkte. Der Kurs des Euro ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3257 (Freitag: 1,3203) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7543 (0,7574) Euro.