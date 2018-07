Frankfurt/Main (dpa) - Freundliche Vorgaben aus den USA sowie die jüngsten Einkaufsmanagerdaten aus dem Euroraum haben dem Dax zu einem freundlichen Wochenauftakt verholfen. Insgesamt sprachen Börsianer von der bekannten Ruhe vor dem Sturm, denn bereits am Dienstag geht die Berichtssaison mit allein vier Dax-Unternehmen mit voller Fahrt weiter. Der deutsche Leitindex stand gegen Mittag um 0,19 Prozent höher bei 8424 Punkten. Der MDax zog um 0,41 Prozent an auf 14 665 Punkte, und der TecDax stieg um 0,71 Prozent auf 1009 Punkte. Europaweit verlief der Wochenauftakt ebenfalls freundlich: Der Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,34 Prozent auf 2820 Punkte hinzu.

Dass die Standardwerte an der Wall Street am Freitag auf Rekordständen aus dem Handel gegangen waren sorge für leichte Unterstützung, sagte IG-Marktstratege Stan Shamu. Damit trotzten sie dem schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Die Hoffnung auf die Geldpolitik bleibe nun noch etwas länger am Leben. Auch die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone wirkten stabilisierend. So hat sich sie wirtschaftliche Lage im Euroraum im Juli etwas stärker als zunächst ermittelt verbessert. Der Einkaufsmanagerindex stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 50,5 Punkte. Das ist der höchste Stand seit August 2011. Der Indikator signalisiert damit wieder eine wirtschaftliche Belebung. In der Erstschätzung waren noch 50,4 Punkte ermittelt worden. Einem Volkswirt zufolge zeigten die Daten, dass sich das Vertrauen der Märkte langsam stabilisiere.

Im Dax konnten die Papiere der Deutschen Lufthansa mit einem Kursplus von mehr als anderthalb Prozent ihre Spitzenposition verteidigen. Dagegen ging es für die Papiere von K+S einmal mehr abwärts. Mit einem Kursverlust von mehr als vier Prozent waren sie der mit Abstand größte Verlierer im Dax. Börsianer befürchten weiter einen Verlust des Indexplatzes im September.

Deutlich positiv reagierten dagegen die Aktien von Air Berlin im SDax. Sie verteuerten sich um mehr als siebeneinhalb Prozent, nachdem Unternehmenschef Wolfgang Prock-Schauer in einem Zeitungsinterview erklärt hatte, Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft habe bislang bereits mehr als zwei Drittel ihres Sparziels für 2013 erreicht.