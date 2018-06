Paris (AFP) Wie auch die USA und Großbritannien verlängert Frankreich wegen mutmaßlicher Anschlagsgefahr die Schließung seiner Botschaft im Jemen. Außenminister Laurent Fabius ordnete an, die Botschaft in der Hauptstadt Sanaa bis einschließlich Mittwoch geschlossen zu lassen, wie sein Ministerium am Montag in Paris mitteilte.

