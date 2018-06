Berlin (AFP) - (AFP) Die CDU zieht eine positive Bilanz der schwarz-gelben Regierungszeit und will damit in der heißen Wahlkampfphase punkten. "Es geht darum, dass wir insgesamt das Gemeinschaftswerk der guten Lage, in der sich unser Land befindet, betonen", sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe am Montag in Berlin bei der Vorstellung der ersten von insgesamt drei Plakatserien in Berlin. Gröhe warnte die Wahlkämpfer der Union 48 Tage vor der Bundestagswahl davor, sich auf den guten Umfragewerten auszuruhen. Diese seien "Rückenwind" und zeigten, "dass wir sehr gute Chancen haben", sagte er. Aber sie seien auch Auftrag, aus der guten Stimmung in den nächsten Wochen etwas zu machen.

