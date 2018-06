Berlin (AFP) - (AFP) Bei einem Anschlag auf die Bundeswehr in Afghanistan sind am Montag fünf deutsche Soldaten leicht verletzt worden. Wie die Bundeswehr mitteilte, wurden sie auf einer Straße in der Nähe des Feldlagers Kundus im Norden des Landes Opfer eines Sprengstoffanschlags. Zudem seien die Soldaten "mit Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen beschossen" worden. Auch ein Transportfahrzeug wurde demnach beschädigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.