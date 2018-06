München (dpa) - Der frischgebackene Siemens-Chef Joe Kaeser hat zum Start seiner ersten vollen Woche im Amt etliche Pflöcke für seine Amtszeit eingeschlagen.

In einer Reihe von Interviews bekräftigte der Manager vor allem sein Ziel, wieder Ruhe in den nach dem Machtwechsel aufgewühlten Konzern zu bringen. Kaeser war Mittwoch vom Aufsichtsrat des Konzerns zum Nachfolger von Peter Löscher ernannt worden. Dem Schritt war ein tagelanger Wirbel um die Besetzung der Siemens-Spitze vorausgegangen. Kaeser räumte ein, dass das Unternehmen an einigen Stellen zurückgefallen sei, vor allem bei der Profitabilität. "Das ist uns in den vergangenen Jahren nicht mehr so gut gelungen wie es noch 2009, 2010 und in weiten Teilen von 2011 der Fall war", sagte Kaeser.